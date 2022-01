Więcej za prąd i gaz. Szczecin skorzysta z rezerwy

Aż 15 mln zł zarezerwowano w tegorocznym budżecie Szczecina na wyższe rachunki za prąd i gaz płacone przez miejskie jednostki. Rezerwa będzie uruchamiana sukcesywnie w ciągu roku, w miarę potrzeb.

– Wzrost cen za gaz oscyluje od 45 do nawet 815 proc. – przyznaje Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta, w odpowiedzi na wątpliwości kilku radnych. – Koszt zakupu energii został uśredniony i wynosi 78 proc. Jest to możliwe, ponieważ już w latach poprzednich miasto podjęło decyzje o stworzeniu jednej grupy zakupowej dla wszystkich jednostek.

Wzrost o 78 proc. obejmuje jednak wyłącznie zakup energii, a nie jej dystrybucję czy inne stawki zmienne.

W przypadku gazu takiej grupy nie ma. Stąd rozbieżność w skali podwyżek dla różnych jednostek. W ZBiLK jest to np. 44,75 proc., w Zespole Żłobków Miejskich – 70,03 proc., w NiOL 57,68 proc., ale w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji już od 157,43 do nawet 795,32 proc. Rozbieżności są też w jednostkach kultury. Według szacunków najniższa podwyżka będzie w Muzeum Techniki i Komunikacji i wyniesie ok. 44,5 proc. Dwa razy większy skok (89,71 proc.) spodziewany jest w Teatrze Współczesnym. Jednak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury czy Domu Kultury „Skolwin” podwyżki wyniosą ok. 110 proc., a w Miejskiej Bibliotece Publicznej ponad 815 proc.

Miasto ma nadzieję, że jest przygotowane na wyższe rachunki. W tegorocznym budżecie znalazło się 15 mln rezerwy na ten cel. Ma być wykorzystywana sukcesywnie. ©℗

