Szturm na gazownię

- Podwawelskiej już nie ma, został tylko schab. Wódki już też nie będzie - takimi żartami, jak z filmów Barei, kolejkowicze, stojący przed siedzibą PGNiG przy ul. Tama Pomorzańska witają każdego nowo przybyłego. Z każdego tramwaju linii 6, zatrzymującego się w pobliżu siedziby gazowni, wysiada od kilku do kilkunastu osób. Przyjeżdżają praktycznie z każdej części Szczecina.

Powód jest jeden: mieszkańcy zaczęli dostawać rachunki za gaz - znacznie wyższe niż dotychczas. Ruszyli więc szturmem do Biura Obsługi Klienta, by sprawę zareklamować i wyjaśnić. Mimo że kolejka się niemal nie posuwa, mało kogo to odstrasza. Od kilku dni przed siedzibą biura, oczywiście na zewnątrz, stoi godzinami po kilkadziesiąt osób.

- Co ja mam zrobić? Ogrzewam mieszkanie gazem, miałam rachunki po 200-300 zł - mówi pani Regina z Niebuszewa. - Teraz przyszło ponad 700. Nie jestem w stanie tyle zapłacić. Z mojej emerytury wystarczy na czynsz, jedzenie i leki. Za ogrzewanie już nie dam rady zapłacić.

Podobny problem ma pan Andrzej z al. Piastów. Mimo że ma wysoką emeryturę i pracuje

...