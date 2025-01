Więcej połączeń do Warszawy z lotniska w Goleniowie

Od 30 marca samoloty LOT-u będą częściej kursować pomiędzy lotniskiem w Goleniowie a Warszawą. Fot. Port Lotniczy Szczecin – Goleniów

Od 30 marca br., wraz z początkiem obowiązywania nowego letniego rozkładu lotów, Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększą liczbę połączeń do Warszawy z już realizowanych 19 do 25 rejsów w tygodniu. Do stolicy można będzie wylecieć z lotniska w Goleniowie: od poniedziałku do piątku cztery razy dziennie, w soboty dwa razy, a w niedzielę trzy razy dziennie. Tak samo w drugą stronę.

Nowy rozkład lotów z pewnością poprawi skomunikowanie Pomorza Zachodniego ze stolicą Polski, ale również poprzez uzupełnienie popołudniowej rotacji znacząco polepszy także dostępność coraz bogatszej oferty przesiadkowej przewoźnika do ponad 70 biznesowych i turystycznych miejsc w Polsce, Europie, Ameryce czy Azji.

- To bardzo dobra informacja zarówno dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, jak i całego Pomorza Zachodniego, a w szczególności ogromnej rzeszy firm ulokowanych w naszym regionie - powiedział Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. - Zwiększenie częstotliwości połączeń do Warszawy pokazuje, że współpraca Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz PLL LOT opiera się na długofalowej chęci rozwoju siatki połączeń na szczecińskim lotnisku. Jesteśmy pewni, iż ta współpraca w niedługim czasie przyniesie kolejne informacje o poszerzaniu siatki połączeń przez PLL LOT, coraz bardziej uatrakcyjniając warszawski hub przesiadkowy dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, jak i północno-wschodnich Niemiec, pozwalając w krótkim czasie via Warszawa podróżować do wielu zakątków Europy i świata.

Bilety na bezpośrednie loty do Warszawy oraz przeloty tranzytowe są już dostępne na stronie przewoźnika.

(ek)