Więcej miejsc w żłobku i przedszkolu. Inwestycje trwają

Nowo powstały budynek żłobkowy na os. Zachód. Fot. UM w Stargardzie

W Stargardzie trwa rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści oraz Żłobka Miejskiego Leśna Polana. Obie inwestycje zakończa się w tym roku.

REKLAMA

W przedszkolu przy ul. Mieszka I przybędzie 50 kolejnych miejsc dla przedszkolaków. Inwestycja pochłonie ponad 4 mln zł.

– W Przedszkolu Mali Artyści będą cztery nowe sale dydaktyczne – informuje Urząd Miejski w Stargardzie. – Rozbudowana zostanie również szatnia i korytarze.

Przedszkole Miejskie nr 2 zyska prawie 500 m2 powierzchni. W ramach inwestycji wykonane będą ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym podjazd. Zmieni się również otoczenie przedszkola. Pojawią się nowe chodniki, trawniki i nasadzenia zieleni.

Miasto na rozbudowę przedszkola pozyskało milion zł dofinansowania z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą prac jest Sigma Firma Ogólnobudowlana Latuszek Piotr ze Szczecina.

Prace powinny się zakończyć jesienią przyszłego roku.

W trakcie rozbudowy jest też Leśna Polana na os. Zachód, nowa budowla powstaje w sąsiedztwie już istniejącej placówki. Żłobek po zakończeniu inwestycji zyska 116 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym.

– Jasne, przestronne sale są świetnie dostosowane do ich potrzeb – mówi Aleksandra Wiśniewiecka, dyrektor Żłobka Miejskiego. – Będą nowoczesne, bezpieczne meble oraz zabawki wspierające rozwój sensoryczny, motoryczny i emocjonalny.

Prace nabrały tempa. Budowa powinna zakończyć się w marcu. Nowy obiekt wypełni się dziecięcym gwarem we wrześniu br.

– W środku wykonano już m.in. gładzie na ścianach, trwa układanie płytek i wstępne malowanie – informuje biuro prasowe UM. – Już niedługo pojawi się wyposażenie. Jednocześnie dużo dzieje się na zewnątrz. Od strony placu zabaw pojawiła się pergola. Niemal gotowa jest już elewacja przy wejściu.

Wartość całej inwestycji to prawie 5,5 mln zł. ©℗

(w)

REKLAMA