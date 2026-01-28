Lekcja, która może uratować życie

Pokazy odbyły się na zamarzniętym Kanale Młyńskim w Stargardzie. Fot. KP PSP w Stargardzie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz innych stargardzkich szkół mieli okazję wziąć udział w wyjątkowej lekcji bezpieczeństwa. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie dali pokaz ratownictwa lodowego.

Widowiskowe, a jednocześnie niezwykle pouczające pokazy odbyły się przed feriami na Kanale Młyńskim w pobliżu Młodzieżowego Domu Kultury. Ich celem było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem w pobliżu zbiorników wodnych.

Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła symulacja akcji ratunkowej. Jeden ze strażaków wcielił się w rolę osoby, pod którą załamał się lód, a jego koledzy przeprowadzili profesjonalną akcję ratowniczą z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Każdy etap działań był dokładnie omawiany, a strażacy tłumaczyli, jak bezpiecznie dotrzeć do poszkodowanego i ewakuować go z lodowatej wody.

Podczas pokazu ratownicy przekazali również cenne wskazówki dotyczące właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz stanowczo przestrzegali przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

– Nawet pozornie gruby lód może być bardzo niebezpieczny, a szybka i prawidłowa reakcja może uratować zdrowie lub życie – mówią ratownicy ze Stargardu.

Pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych widzów i stały się ważnym elementem profilaktyki przed zimowym wypoczynkiem, przypominając, że bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. ©℗

