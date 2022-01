Wiec Białorusinów. Mówili o pogarszającej się sytuacji w ich ojczyźnie

Wiec Białorusinów mieszkających w Szczecinie odbył się w niedzielę (23 stycznia) na tutejszym placu Solidarności. Zorganizowano go, by - jak mówili uczestnicy - przypomnieć szczecinianom, iż w ich ojczyźnie sytuacja się pogarsza, nadal łamane są prawa człowieka, a także przybywa więźniów politycznych oraz ofiar reżimu Łukaszenki. Białorusini obecni na zgromadzeniu podkreślali, że obecną sytuację na Białorusi można porównać do stanu wojennego, jaki był w latach 80. w Polsce. Mówili też o tym, że są bardzo wdzięczni narodowi polskiemu za gościnę i za poparcie, z jakim się spotykają.

- Niestety, sytuacja na Białorusi w ostatnim czasie wcale się nie polepszyła. To, co zaczęło się tam dwa lata temu, trwa nadal. Nie wiemy, ile naprawdę ludzi zabił Łukaszenka. Znamy nazwiska około dziesięciu osób, ale prawdopodobnie ta liczba jest kilka razy większa - mówił przewodniczący zgromadzenia, Anton Koipish. - Tak, jak nie znamy dokładnej liczby więźniów politycznych, choć mówi się o tym, że to są tysiące ludzi. O ponad tysiącu wiemy z imienia i nazwiska, pozostałych niestety nie. Funkcjonariusze Łukaszenki zastraszają ludzi, stąd tak trudno o te wszystkie dokładne dane. Choć według oficjalnych źródeł dyktatury Łukaszenki, odbyło się ponad cztery tysiące spraw karnych za ekstremizm i terroryzm, czyli za sprawy polityczne. Tych osób może być więcej niż cztery tysiące. Polacy znają podobne praktyki z czasów komuny, kiedy władza nie podawała prawdziwych danych w takich statystykach. Według różnych nieoficjalnych informacji dwadzieścia pięć procent osób przebywających w białoruskich więzieniach, trafiła tam z powodów politycznych. To, co się dzieje na Białorusi, można porównać do stanu wojennego, jaki był w Polsce. Co prawda, oficjalnie nie ma u nas godziny milicyjnej, ale kiedy nawet człowiek przypadkiem znajdzie się w miejscu akcji rządowej, może być zatrzymany i trafi do więzienia nawet kilka lat.

Szczecińscy Białorusini spotykają się co tydzień na wiecach, w różnych miejscach miasta. To zależy od tego, jakie sprawy mają być wtedy poruszane, np. zgromadzenie będące poparciem dla zatrzymanej na Białorusi grupy studentów, zorganizowano przed budynkiem jednej z uczelni w Szczecinie.

