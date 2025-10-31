Wichura w części regionu, są podtopienia. W Koszalinie zamknięto cmentarz

Fot. OSP Ostrowice

Lokalne podtopienia, połamane drzewa, utrudnienia w ruchu - to skutki wichury we wschodniej i północnej części regionu. Jest już prawie 150 interwencji strażaków. W Sławnie zalało wiadukt, a w Koszalinie zamknięto cmentarz.

REKLAMA

Wszystkie wejścia na cmentarz Komunalny w Koszalinie zostały zamknięte o godz. 17.30 ze względu na złe warunki atmosferyczne - nasilające się powiewy wiatru. To dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających – poinformowała PAP rzeczniczka koszalińskiego urzędu Anna Makarewicz.

Bramy cmentarza Komunalnego w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) w okresie Wszystkich Świętych zamykane są normalnie o godz. 20.00. W czwartek odwiedzający groby musieli opuścić nekropolię do godz. 17.30.

Makarewicz poinformowała, że kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną zamknięcia cmentarza służby miejskie były już na miejscu i informowały ludzi o tej nagłej sytuacji spowodowanej pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. Zaapelowała o dostosowanie się do zaleceń służb.

- Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godz. 6. O ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco – powiedziała PAP Makarewicz.

Mieszkańcy regionu otrzymali w czwartek na telefony komórkowe alerty RCB o prognozowanym na 30 i 31 października silnym wietrze. „Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” – napisano w ostrzeżeniu esemesowym.

Copyright

REKLAMA