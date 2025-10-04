Sobota, 04 października 2025 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

114 interwencji strażaków przy usuwaniu wiatrołomów w regionie (akt. 1)

Data publikacji: 04 października 2025 r. 13:52
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2025 r. 21:41
114 interwencji strażaków przy usuwaniu wiatrołomów w regionie
Fot. Ryszard Pakieser  

W sobotę do godz. 18 zachodniopomorscy strażacy odnotowali 114 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew było w powiatach koszalińskim, goleniowskim, kołobrzeskim i szczecineckim.

Informacje o pracy strażaków przy wiatrołomach przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. W sobotę do południa odnotowano 76 interwencji, a do godz. 18 ich liczba wzrosła do 114.

Zdarzenia związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Nie ma osób poszkodowanych - poinformowała Schacht.

Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatu koszalińskiego - 26 interwencji, goleniowskiego - 11, szczecineckiego - 9. Po południu mocno wiało nad morzem - strażacy z Kołobrzegu wzywani byli 9 razy, a w Świnoujściu było 8 wyjazdów. W powiatach świdwińskim i sławieńskim zarejestrowano po 7 zgłoszeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Po kilka razy do wiatrołomów wyjeżdżały jednostki PSP i OSP z powiatu stargardzkiego, kamieńskiego, drawskiego i białogardzkiego. Natomiast w Szczecinie odnotowano tylko jedno zdarzenie spowodowane silnym wiatrem.

Jak podał w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na terenie kraju spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość od 65 km/h do 100 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem nad Bałtykiem, które zakończy się w późnych godzinach wieczornych.

(PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję