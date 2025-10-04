114 interwencji strażaków przy usuwaniu wiatrołomów w regionie (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

W sobotę do godz. 18 zachodniopomorscy strażacy odnotowali 114 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew było w powiatach koszalińskim, goleniowskim, kołobrzeskim i szczecineckim.

Informacje o pracy strażaków przy wiatrołomach przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. W sobotę do południa odnotowano 76 interwencji, a do godz. 18 ich liczba wzrosła do 114.

Zdarzenia związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Nie ma osób poszkodowanych - poinformowała Schacht.

Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatu koszalińskiego - 26 interwencji, goleniowskiego - 11, szczecineckiego - 9. Po południu mocno wiało nad morzem - strażacy z Kołobrzegu wzywani byli 9 razy, a w Świnoujściu było 8 wyjazdów. W powiatach świdwińskim i sławieńskim zarejestrowano po 7 zgłoszeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Po kilka razy do wiatrołomów wyjeżdżały jednostki PSP i OSP z powiatu stargardzkiego, kamieńskiego, drawskiego i białogardzkiego. Natomiast w Szczecinie odnotowano tylko jedno zdarzenie spowodowane silnym wiatrem.

Jak podał w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na terenie kraju spodziewane są porywy wiatru osiągające prędkość od 65 km/h do 100 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem nad Bałtykiem, które zakończy się w późnych godzinach wieczornych.

(PAP)

