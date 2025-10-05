Niedziela, 05 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Ponad 130 interwencji strażaków po wichurze w regionie

Data publikacji: 05 października 2025 r. 11:03
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2025 r. 11:03
Ponad 130 interwencji strażaków po wichurze w regionie
Fot (arch.) OSP Moryń  

Od soboty do niedzieli rano zachodniopomorscy strażacy odnotowali 134 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew było w powiatach koszalińskim, goleniowskim i sławieńskim.

Raport z pracy strażaków minionej doby przekazał w niedzielę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego były 134 zdarzenia o charakterze atmosferycznym – poinformował Schacht.

Wyjaśnił, że strażacy byli wzywani przede wszystkim do usuwania powalonych konarów i gałęzi drzew. Nie było osób poszkodowanych.

Najwięcej interwencji podjęli strażacy z Koszalina (28), do wiatrołomów często wyjeżdżały też jednostki PSP i OSP z powiatu goleniowskiego (14), sławieńskiego (12), szczecineckiego (10). W sobotę mocno wiało nad morzem – strażacy w Świnoujściu byli wzywani do usuwania wiatrołomów 10 razy, natomiast w Kołobrzegu odnotowano 9 wyjazdów. W powiecie łobeskim było 8 interwencji, w powiatach stargardzkim i świdwińskim – po 7.

W sobotę na zachodzie i północy Polski wiał silny wiatr, w porywach do 100 km/h. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej, w niedzielę wiatr ma być słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h. 

 

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję