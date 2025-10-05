Ponad 130 interwencji strażaków po wichurze w regionie

Fot (arch.) OSP Moryń

Od soboty do niedzieli rano zachodniopomorscy strażacy odnotowali 134 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew było w powiatach koszalińskim, goleniowskim i sławieńskim.

Raport z pracy strażaków minionej doby przekazał w niedzielę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego były 134 zdarzenia o charakterze atmosferycznym – poinformował Schacht.

Wyjaśnił, że strażacy byli wzywani przede wszystkim do usuwania powalonych konarów i gałęzi drzew. Nie było osób poszkodowanych.

Najwięcej interwencji podjęli strażacy z Koszalina (28), do wiatrołomów często wyjeżdżały też jednostki PSP i OSP z powiatu goleniowskiego (14), sławieńskiego (12), szczecineckiego (10). W sobotę mocno wiało nad morzem – strażacy w Świnoujściu byli wzywani do usuwania wiatrołomów 10 razy, natomiast w Kołobrzegu odnotowano 9 wyjazdów. W powiecie łobeskim było 8 interwencji, w powiatach stargardzkim i świdwińskim – po 7.

W sobotę na zachodzie i północy Polski wiał silny wiatr, w porywach do 100 km/h. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej, w niedzielę wiatr ma być słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h.

