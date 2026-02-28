Wicestarosta złożył rezygnację. Wojciech Konarski na emeryturze

Wojciech Konarski, jako najstarszy wiekiem radny, otworzył w dn. 7 maja 2024 r. inauguracyjną sesję Rady Powiatu VII kadencji 2024-2029.

Podczas niedawnej sesji Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła uchwałą (ustawowy wymóg) rezygnację Wojciecha Konarskiego z funkcji i zwolnienia z pełnienia obowiązków wicestarosty oraz członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że W. Konarski złożył ww. rezygnację 22 stycznia 2026 r. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym zobowiązują Radę do podjęcia uchwały odnośnie do przyjęcia takiej rezygnacji oraz zwolnienia z pełnionych obowiązków, co w przypadku wicestarosty W. Konarskiego nastąpiło z dniem 25 lutego 2026 r. Były podziękowania i wiele słów uznania za wieloletnią służbę na rzecz wspólnoty samorządowej.

– Przechodząc na zasłużoną emeryturę pozostawia pan po sobie trwały dorobek i fundament, na którym możemy dalej budować przyszłość powiatu gryfińskiego – podsumowała starosta Ewa Dudar swoje wystąpienie, w którym zebrała najważniejsze dokonania Wojciecha Konarskiego. ©℗

Tekst i fot. (akme)

