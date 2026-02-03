Wtorek, 03 lutego 2026 r. 
Eksplozja pieca w Gryfinie. Nie żyje mężczyzna

Data publikacji: 03 lutego 2026 r. 00:05
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2026 r. 00:05
W domu jednorodzinnym przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie doszło w poniedziałek do eksplozji pieca centralnego ogrzewania. W wybuchu zginął mężczyzna. Zniszczenia domu są poważne.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy ewakuowali z piwnicy nieprzytomnego mężczyznę i przekazali go ratownikom. Mimo długotrwałej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować. Mieszkańcom domu zapewniono tymczasowe zakwaterowanie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Okoliczności tragedii badają służby pod nadzorem prokuratora.

oprac. (rj)

