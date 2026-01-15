Gryfińscy radni uchwalili budżet na 2026 rok

Podczas dzisiejszej (czwartek 15 bm.) nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, zwołanej na wniosek burmistrza Mieczysława Sawaryna, radni debatowali nad projektem budżetu na 2026 rok.

Przypomnijmy. Uchwała budżetowa nie uzyskała większości podczas ubiegłorocznego głosowania (18 grudnia 2025r.). Teraz – mimo iż projekt dokumentu był niezmieniony – budżet przyjęto. Przeważył głos jednego radnego, który w grudniu wstrzymał się od głosu, a dziś poparł przedłożony projekt uchwały budżetowej.

Tekst i fot. (akme)

