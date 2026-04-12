Wiceminister Marchewka ma pomóc KO wygrać wybory

Arkadiusz Marchewka funkcję wiceministra infrastruktury pełni od trzech lat.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka został wskazany przez premiera Donalda Tuska jako jeden z dziesięciu polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Stało się to podczas Rady Krajowej KO.

- Czas pokaże, kto z nich i kto spoza tej dziesiątkę najlepiej będzie w stanie nas przygotować i poprowadzić do tego boju. Ale dla mnie jest ważne, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za jej losy nie tylko za rok albo dwa lata, tylko za pięć, 10 czy 15. Nikt nie jest wieczny, więc ja też muszę myśleć o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło i obrony i budowy Rzeczpospolitej — powiedział premier.

Oprócz Szczecinianina w gronie osób, które mają opracować strategię zwycięstwa partii, znaleźli się Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Małgorzata Gromadzka, Cezary Tomczyk, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Maciej Tomczykiewicz, Andrzej Domański i Adam Szłapka.

Arkadiusz Marchewka to rocznik 1986. Sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury jest od 2023 roku.

Ostatnio podczas swoich aktywności medialnych skupia się na inwestycjach. W tym roku brał udział w konferencjach poświęconych m.in. modernizacji torów kolejowych do niemieckiej granicy czy budowie nowego statku przez Politechniką Morską w Szczecinie.

W marcu odnowił mandat przewodniczącego szczecińskich struktur partii.©℗

