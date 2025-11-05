Kryzysowe spotkanie Krzystek – Marchewka. Co dalej ze współpracą prezydenta z KO?

W poniedziałek prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się z szefem Koalicji Obywatelskiej w mieście, wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką. Tematem rozmowy miały być aktualne napięcia na linii prezydent – klub KO.

– Mieliśmy ostatnio do czynienia z działaniami, które nie powinny mieć miejsca, dlatego że jesteśmy dla prezydenta partnerem, który jest partnerem przewidywalnym, uczciwie postępującym, i takiego samego postępowania oczekujemy od prezydenta i jego otoczenia – mówił przed spotkaniem Arkadiusz Marchewka. – Wszystkie sprawy, które są ewentualnym problemem, należy rozwiązywać wspólnie, a nie w sposób pokazowy, pokazując je najpierw mediom, a potem osobom, z którym się współpracuje.

Marchewka podkreślał, że klub KO ma większość w Radzie Miasta, że tak zdecydowali wyborcy. Sformułował oczekiwanie, że radnym i wiceprezydentom z KO zostaną stworzone dobre warunki współpracy.

Po spotkaniu Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecin, przesłał do naszej redakcji krótki komunikat:

– Mogę potwierdzić jedynie, że doszło do spotkania prezydenta z ministrem Arkadiuszem Marchewką. Panowie omówili bieżącą sytuację oraz uzgodnili, że nie będą rozmawiać poprzez media. Są w stałym i dobrym kontakcie, a współpracę z panem ministrem prezydent ocenia bardzo dobrze.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie dochodziło do różnicy zdań między Piotrem Krzystkiem a Marcinem Biskupskim, jego zastępcą z KO odpowiedzialnym za kulturę. Biskupskiemu nie podobało się wyrzucenie przez prezydenta ze stanowiska dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Cezarego Cichego, publicznie zdystansował się także do nowej szefowej Wydziału Kultury, Marty Dziomdziory. Ostatecznie Piotr Krzystek zdecydował, że przejmie osobisty nadzór nad kulturą. ©℗

