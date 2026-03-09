Po niedzielnych wyborach Geblewicz i Marchewka pozostają liderami zachodniopomorskiej KO

W niedzielę odbyły się pierwsze wewnętrzne wybory w Koalicji Obywatelskiej. Fot. KO

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka potwierdzili swoją pozycję liderów w zachodniopomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Ten pierwszy w niedzielnych wewnątrzpartyjnych wyborach został ponownie wybrany na szefa regionu, ten drugi odnowił mandat przewodniczącego szczecińskich struktur partii. Byli jedynymi kandydatami.

REKLAMA

To były pierwsze wybory wewnętrzne w KO. Koalicja Obywatelska powstała w październiku ub. roku jako połączenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, której ostatnim szefem był Adam Szłapka, i Inicjatywy Polskiej, którą rządziła Barbara Nowacka. Wcześniej te ugrupowania tworzyły wspólny klub parlamentarny.

Jak wynika z danych przedstawionych przez KO, w Szczecinie na Olgierda Geblewicza zagłosowało 119 osób, a 16 osób było przeciw (w skali regionu zagłosowało na niego 940 członków partii z 999, którzy wzięli udział w wyborach). Arkadiusz Marchewka zdobył 128 głosów za i 7 głosów przeciw. W Koszalinie KO rządzić będzie prezydent Tomasz Sobieraj, w Świnoujściu – Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca miejskiej rady.

Olgierd Geblewicz napisał na Facebooku: "Koalicja Obywatelska - Pomorze Zachodnie wybrała. Serdecznie dziękuję Wam za zaufanie. Przed nami kolejne wyzwania i głęboko wierzę - kolejne zwycięstwa. Odpowiedzialność, która jest naszym DNA czasem bywa nudna, ale tego potrzebujemy dziś jak nigdy - w całej Polsce i na Pomorzu Zachodnim".

Frekwencja w Szczecinie wyniosła 63 proc. W regionie - 81,89 proc.

Premier Donald Tusk, zgodnie z oczekiwaniami, uzyskał szerokie poparcie jako przewodniczący KO. W Szczecinie zagłosowało na niego 130 osób, dwie były przeciw. Na Pomorzu Zachodnim zdobył 976 głosów.

Pierwsze bezpośrednie wybory na szefa Platformy Obywatelskiej zostały zorganizowane w 2013 roku. Donald Tusk pokonał wtedy Jarosława Gowina. W 2016 roku przewodniczącym partii został Grzegorz Schetyna. W styczniu 2020 roku wygrał Borys Budka. Rok później zastąpił go Donald Tusk, który powrócił do Polski po tym, jak w 2019 roku zakończył swoją misję jako przewodniczący Rady Europejskiej.

(as)

REKLAMA