Wiata – wróg wandala

Podczas każdego weekendu uaktywniają się wandale, niszcząc tramwajowe i autobusowe wiaty w Szczecinie. Zdarza się, że są one niszczone seryjnie, po dwóch stronach ulicy. Tak było np. podczas ostatniego weekendu w alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach.

Miejskie służby właśnie po weekendzie odnotowują zwiększoną liczbę takich dewastacji. Najczęściej nie wiadomo, kto i dlaczego je niszczy. Można odnieść wrażenie, że zamontowane na stałe wiaty są najgorszym wrogiem chuliganów i stoją im na drodze, nie pozwalając swobodnie przemieszczać się po chodniku. To oczywiście ironia – nic bowiem nie usprawiedliwia niszczenia czegoś, co powstało dla ogólnego pożytku i za nasze wspólne pieniądze.

Koszty uzupełnienia szyb w roku 2022 wyniosły 229 371,14 złotych. Okazuje się, że za pieniądze ze wszystkich napraw można by było między innymi ustawić ok. 30 szt. nowych wiat przystankowych. Niestety, wandale to uniemożliwili. Tylko w ub. roku uzupełniono 231 szyb w 160 wiatach!

Szyby to jedno, a bazgroły na wiatach to drugie. Do aktów wandalizmu należy bowiem doliczyć także malowanie wszelkiego rodzaju graffiti.

– Zgłoszenia o uszkodzonych wiatach dostajemy każdego dnia – mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Najczęściej wiaty są niszczone w takich miejscach jak przystanki „Orłowska” na Skolwinie, przystanek „Warszewo” na Warszewie, przystanek „Rondo Reagana” kierunek osiedle Bukowe oraz przystanek „Wernyhory” kierunek Krzekowo. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI