Wiadomość z urzędu skarbowego? KAS ostrzega przed oszustami

Fot. KAS

Wysyłają maile z adresów łudząco przypominających oryginalne poczty urzędów skarbowych. W ten sposób - drogą elektroniczną - rozsyłają fałszywe wiadomości wraz załącznikami, próbując wyłudzić poufne informacje: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami.

W gorącym okresie rozliczania PITów e-mail z urzędu skarbowego nie musi dziwić. Choć powinien wzbudzić niepokój, gdy nadawca posługuje się adresem pocztowym z drobnym literowym błędem.

- Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, w których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika urzędu skarbowego. Jest to próba wyłudzenia informacji - informuje dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Radzimy zwracać uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od tych właściwych, prawidłowych.

Jeżeli otrzymamy tego rodzaju wiadomość - e-mail lub SMS - albo ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, natychmiast powinniśmy przerwać połączenie i wyjaśnić sytuację na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej: 22 330 03 30.

- Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przypominamy, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych - zwraca uwagę dr Sebastian Osiński. ©℗

(an)

