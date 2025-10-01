KAS: w tym roku 50 przypadków nielegalnego przewozu gotówki

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli już w tym roku ponad 50 przypadków nielegalnego przewozu gotówki przez polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu. Równowartość gotówki to 7,5 mln zł – podała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska.

Tylko w ostatnich dniach funkcjonariusze KAS wykryli nielegalny przewóz gotówki o równowartości 120 tys. zł w bagażu mężczyzny, który przyjechał do Polski pociągiem z Odessy.

- Obywatel Ukrainy nie zgłosił przewozu środków pieniężnych. Pieniądze zostały wykryte, gdy jego bagaż został skontrolowany przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka z pomocą urządzenia RTG – dodała podkom. Chabowska.

W bagażu mężczyzny znajdowały się dolary, euro i hrywny o równowartości 120 tys. zł. Jak podała rzeczniczka rzeszowskiej IAS, podróżny ukarany został mandatem w wysokości 10 tys. zł.

Z kolei równowartość ponad 95 tys. zł przewoził nielegalnie przez granicę podróżny, który przekraczał granicę samochodem przez przejście w Medyce.

Podkom. Chabowska zaznaczyła, że mężczyzna nie złożył deklaracji dewizowej. - W jego bagażu funkcjonariusze oddziału celnego w Medyce wykryli gotówkę o równowartości ponad 95 tys. zł – podała.

Jak przypomniała rzeczniczka, osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie 10 tys. euro.

- Przepis dotyczy przewozu zarówno gotówki, jak również czeków, weksli czy przekazów pieniężnych – stwierdziła.

Od początku roku funkcjonariusze KAS podczas kontroli na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy wykryli ponad 50 przypadków nielegalnego przewozu gotówki w różnych walutach, o równowartości 7,5 mln zł. Najwięcej tych zdarzeń zostało wykrytych na przejściu kolejowym oraz w Medyce.

