Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Wezwał policję, a potem użył gazu. Do aresztu po ataku na funkcjonariusza

Data publikacji: 21 sierpnia 2025 r. 09:05
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2025 r. 09:05
Do zdarzenia doszło na os. Hallera. Fot. Stoją! Stargard  

Na trzy miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Stargardu, który podczas interwencji użył gazu obezwładniającego wobec policjanta.

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zostali wezwani do jednego z mieszkań na os. Hallera. Jak się okazało, osoba zgłaszająca interwencję sama była sprawcą zajścia.

– Mężczyzna bezpodstawnie wezwał policję, a następnie użył wobec interweniującego funkcjonariusza gazu obezwładniającego, powodując u niego silne podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych – poinformowała asp. Justyna Siwarska, rzecznik KPP w Stargardzie.

Napastnik został zatrzymany, a gaz zabezpieczono jako dowód. Usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, do którego przychylił się sąd.

Policja przypomina, że atak na funkcjonariusza spotka się zawsze ze zdecydowaną reakcją i konsekwencjami prawnymi. – Nie ma przyzwolenia na takie zachowania – podkreślają mundurowi.©℗

(w) 

Komentarze

ZST
2025-08-21 09:53:49
ZST to stan umysłu. Tam czas i przestrzeń się zakrzywiają

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


