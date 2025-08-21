Wezwał policję, a potem użył gazu. Do aresztu po ataku na funkcjonariusza

Na trzy miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Stargardu, który podczas interwencji użył gazu obezwładniającego wobec policjanta.
Do zdarzenia doszło 12 sierpnia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zostali wezwani do jednego z mieszkań na os. Hallera. Jak się okazało, osoba zgłaszająca interwencję sama była sprawcą zajścia.
– Mężczyzna bezpodstawnie wezwał policję, a następnie użył wobec interweniującego funkcjonariusza gazu obezwładniającego, powodując u niego silne podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych – poinformowała asp. Justyna Siwarska, rzecznik KPP w Stargardzie.
Napastnik został zatrzymany, a gaz zabezpieczono jako dowód. Usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, do którego przychylił się sąd.
Policja przypomina, że atak na funkcjonariusza spotka się zawsze ze zdecydowaną reakcją i konsekwencjami prawnymi. – Nie ma przyzwolenia na takie zachowania – podkreślają mundurowi.©℗
(w)