Mural Ryszarda Manny na Starym Mieście w Stargardzie. Hołd dla twórcy mozaik [GALERIA]

Maciej „Kreda” Jurkiewicz (z lewej) z Ludmiłą Sabadini i Żanetą Śniadek, artystkami ze Stargardu.

W Stargardzie odsłonięto mural poświęcony Ryszardowi Mannie, artyście, który swoje życie i twórczość związał z tym miastem. Jego portret ozdobił ścianę kamienicy przy ul. Grodzkiej 3.

Symbolicznego odsłonięcia ostatniego elementu muralu tj. imienia i nazwiska artysty wraz z datami jego urodzin i śmierci – dokonała córka Ryszarda Manny. Na uroczystość licznie przyszli mieszkańcy, artyści, przedstawiciele Rotary Club Stargard.

– Byłby szczęśliwy, wiedząc, że jego sztuka inspiruje młodych – mówiła ze wzruszeniem pani Monika. – Dziękuję, że przyszliście, by go upamiętnić.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Maciej Dura-Pomarański.

– Ryszard Manna miał niezwykłą osobowość – mówił pomysłodawca. – Ten mural to nie tylko obraz, ale próba ocalenia od zapomnienia jednego z tych nazwisk, które powinny pozostać w pamięci Stargardu.

W realizację projektu włączyli się, prowadzący niedzielne wydarzenie Wojciech Makowski i Wiesław Jurczyk, właściciel hotelu i restauracji, na której ścianie powstało malowidło. Koszty pokrył Rotary Club Stargard.

– To tchnienie nieśmiertelności w artystę, przypomnienie, że jego dorobek wciąż może inspirować – mówi prezydent klubu Piotr Wawrzyszko. – Mural nie tylko uhonoruje Mannę, ale też ożywi naszą starówkę.

Autorem malowidła przy ul. Grodzkiej 3, sąsiadującej z Rynkiem Staromiejskim, jest Maciej „Kreda” Jurkiewicz, znany w Stargardzie z wcześniejszych realizacji – przy SP nr 5 oraz na osiedlu Pyrzyckim. Malowidło, które tworzył od 11 sierpnia na Starym Mieście w Stargardzie, przedstawia twarz artysty otoczoną fragmentami rozpadających się mozaik. To nawiązanie do jego twórczości, a także choroby, z którą się zmagał.

– Mam nadzieję, że ten mural będzie z wami przez kilka dekad – mówił autor ściennego obrazu.

Ryszard Manna przyjechał do Stargardu w 1945 roku. Był cenionym twórcą i współautorem wielu mozaik, które przez lata zdobiły przestrzeń publiczną miasta. 21 sierpnia minie 28. rocznica jego śmierci. ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ