Ulga po sześciu latach męki. W Stargardzie jeździ się pod wszystkimi wiaduktami

13 sierpnia przed godziną 15 ulicami Konopnickiej/Pierwszej Brygady puszczono ruch. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Po sześciu latach oczekiwania znów można przejechać pod wszystkimi wiaduktami w Stargardzie. Wykonawca zakończył wszystkie zasadnicze prace zaplanowane w ramach tej inwestycji.

Drogowcy usunęli ostatnie zapory i barierki przy wiadukcie na ul. Konopnickiej i Pierwszej Brygady. Ruch został przywrócony w obu kierunkach.

Historia przebudowy 4 stargardzkich wiaduktów ciągnęła się od jesieni 2019 r., kiedy to zamknięto pierwszy z nich. Prace prowadzone były etapami, ekipy przerzucały się między obiektami, raz otwierając, raz zamykając kolejne przejazdy. Mieszkańcy przez lata borykali się z nieustannie zmieniającą się organizacją ruchu i korkami, które doprowadzały kierowców do szału.

Wiadukt przy ul. Konopnickiej miał być dostępny już 6 sierpnia, co zapowiadały władze miasta i potwierdzał rzecznik PKP PLK. Termin jednak nie został dotrzymany. Przejazd otwarto dopiero w środę, 13 sierpnia. Włączono sygnalizację świetlną, a piesi i rowerzyści mogą korzystać z nowego ciągu pieszo-rowerowego. Wykonawcą prac jest firma Trakcja.

Choć większość stargardzian cieszy się z zakończenia prac, w sieci pojawiły się głosy krytyki. Internauci zwracają uwagę na brak barierek oddzielających pieszych i rowerzystów od jezdni.

– A gdzie bariery ochronne? Przecież chodzi o bezpieczeństwo! – pytają mieszkańcy. – Czy naprawdę musi dojść do tragedii, by ktoś to przemyślał?

Drogowcy odpowiadają, że obecnie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy ma szerokość 2,5 metra, a montaż barierek zmniejszyłby ten wymiar poniżej wymaganego minimum. Jak wyjaśnia Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK, projekt został wykonany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. W przeciwieństwie do innych wiaduktów w mieście, w tym przy ul. Wyszyńskiego i Bogusława IV, pod obiektem na Konopnickiej jezdnia i ścieżka pieszo- rowerowa znajdują się na tym samym poziomie.

– Nie ma więc ryzyka, że pieszy lub rowerzysta spadnie na jezdnię – podkreśla Pietrzykowski.

Przebudowa wiaduktów była w Stargardzie realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E-59. ©℗

(w)