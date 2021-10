Węzeł Głębokie. Zgłosili zakończenie robót budowlanych

W środę firma STRABAG zgłosiła zakończenie robót budowlanych na węźle Głębokie w Szczecinie. To oznacza, że inwestycja została ukończona na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy - poinformował szczeciński magistrat.

W ramach inwestycji wykonana została pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym. Wybudowane zostało nowe rondo oraz przebudowano ulice dojazdowe do ronda - fragment al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstał parking park&ride. Wykonano również nasadzenia zieleni.

- Do czasu pełnego przekazania inwestycji do użytkowania, mogą być prowadzone jeszcze drobne prace porządkowe. W listopadzie wykonane zostaną ponadto nasadzenia 50 drzew - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Węzeł Głębokie w liczbach:

powierzchnia chodników – 3 784 m2;

powierzchnia mas bitumicznych – 15 800 m2;

długość dróg – 2,5 km;

długość dróg manewrowych – 660 m;

długość dróg na parkingu leśnym – 450 m;

długość chodników – 1,2 km;

długość ścieżek rowerowych – 2,5 km;

długość torowisk – 663 m toru pojedynczego;

długość sieci trakcyjnej – 1,67 km;

wylano 9 320 m3 betonu;

długość ułożonych rur – 7 920 mb;

długość ułożonych kabli – 16 600 mb;

ponadto w ramach prac ziemnych wykopano 20 361 t ziemi, oraz wykonano nasypy, do których użyto 16 390 t ziemi.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Oprac. (k)