Kolejne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej na węźle Głębokie

Od poniedziałku (23 sierpnia) kontynuowane będą prace przy montażu wiat na pętli węzła przesiadkowego „Głębokie”. Prace oznaczają zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej.

W związku z tymi pracami w dniach 23.08-01.09.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu na peronie nr 2:

linia 1 zatrzymywać się będzie na peronie 3 (wewnętrznym);

kurs zjazdowy linii 1 w dni powszednie o godz. 9:53 będzie realizowany o godz. 9:58 z peronu 3;

kurs zjazdowy linii 1 w dni powszednie o godz. 18:25 będzie realizowany o godz. 18:29 z peronu 1 (tor linii 9);

linia 51 zatrzymywać się będzie na peronie 1 (przystanek linii 106);

linia 121 powraca na stałe miejsce przy peronie 3.

Co powstanie na węźle Głębokie?

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowane zostanie także nowe rondo oraz przebudowane zostaną ulice dojazdowe do ronda - fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstanie także parking park&ride.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Oprac. (k)