Weź mnie KURIEREM do domu. Dla Elzy dobry dom na zawsze

Jak przystało na psa w typie owczarka, Elza jest bardzo inteligentna. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Dwuletnia Elza to piękność w typie owczarka. Jej serce jest pełne miłości do człowieka. W schroniskowym boksie wypatruje opiekuna, który to doceni i da jej dobry dom na zawsze.

Do schroniska trafiła w kwietniu tego roku.

– Choć dzieli imię z królową krainy lodu, jej serce jest pełne miłości do człowieka – opowiada o Elzie jeden z wolontariuszy. – Uwielbia spacery, ale przede wszystkim kocha wolność na wybiegu. Jak przystało na psa w typie owczarka, jest bardzo inteligentna i chętna do pracy. Wystarczy odpowiednia ilość smaczków, by wykonywała posłusznie komendy. Początkowo była dość nieśmiała, wręcz zlękniona, ale wystarczyła chwila, by ta cudowna dziewczyna na nowo otworzyła się na ludzi.

Kto jest na to gotów i chciałby Elzę (134/23) lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – tel. 723-578-434 (ul. Południowa, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16. Adopcje odbywają się od g. 8 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(gan)