Weź mnie KURIEREM do domu. Bezek na lepszy czas

„Niziutki, drobniutki i wiecznie rozczochrany. Przez świat żwawo drepcze na króciutkich łapkach" - tak o chwytającym za serce małym bezdomniaku Bezku opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Po siedmiu latach dobrego życia Bezka dopadł zły los: psiak stracił dach nad głową i trafił na ulicę. Do przytuliska przy al. Wojska Polskiego został dowieziony pod koniec sierpnia br., z ul. Libelta, przez pogotowie interwencyjne schroniska. Okazało się, że psiak jest oznakowany przy pomocy mikroczipa. Niestety, nikt za nim nie tęsknił, nie szukał: nie zadzwonił ani nawet nie zapytał. Od tej pory tymczasowym domem Bezka jest boks 32, a codziennością świat przysłonięty kratami.

- Mimo traumatycznego porzucenia, ten słodki maluch pozostał sympatycznym i wesołym psiakiem. Nadal ufnie lgnie do ludzi. Chętnie przyjmuje czułe głaski i pyszne przysmaki. Ma pogodną naturę. Lubi się bawić i dreptać na spacerki. Widać, że jest ciekawy wszystkiego co wokół. To psiak, który wniesie do czyjegoś domu moc pozytywnej energii. Zmieni komuś świat na lepsze - przekonują pracownicy schroniska.

Bezek (301/21) wobec innych psów jest neutralny. Podobnie jak wobec kotów. Będzie uroczym rodzinnym psiakiem. Byle dać mu szansę - los odmienić: zrobić mu miejsce w sercu i na wygodnym domowym fotelu.

Kto chciałby przygarnąć tego słodziaka - lub jakąkolwiek inną bezdomną psinę czy kocinę - jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, fax +48 91 487 66 46, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)