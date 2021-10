Biedny mały Reksio

Człowiek go zawiódł. Zmienił życiowe plany, w których Reksia już nie uwzględnił. Najwierniejszego z przyjaciół oddał więc do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Porzucił. Skrzywdził. Jak to... człowiek.

Reksiowi daleko do imiennika z dziecięcych bajek. Jest czterolatkiem o krótkich krzywych nóżkach, który na świat patrzy ze strachem: uszy kładąc po sobie i podkulając ogon. Z dnia na dzień stracił wszystko, więc trudno się dziwić, że w realiach wielkiego przytuliska ten mały psiak się nie odnajduje.

- Reksia opiekunem była osoba samotna. Psiak prawdopodobnie nigdy nie bawił się z dziećmi. Do tej pory miał swój kąt w mieszkaniu, więc doskonale zna zasady takiego życia: jest grzeczny, cichy i wzorowo zachowuje czystość - o Reksiu opowiadają jego schroniskowi opiekunowie. - Nie jeździł samochodem. Okazało się, że cierpi na chorobę lokomocyjną. Stąd wyzwaniem zapewne również będzie podróż środkami miejskiej komunikacji. Tym bardziej, że lęk w Reksiu budzi także gwar ludzi i uliczny zgiełk. Wyzwaniem jest dla niego również kontakt z nieznajomymi. Zachowuje dystans, jest bardzo ostrożny. Trzeba będzie dać mu trochę czasu, okazać cierpliwość, aby znów się otworzył, zaufał. Ale ma zadatki na dobrego przyjaciela. Wystarczy tylko dać mu szansę.

Reksio to teraz schroniskowy numer 332/21. Rezydent wybiegu III. Gotowy do adopcji - zdrowy, w dobrej kondycji, wykastrowany, zaszczepiony - na już i na zawsze. Kto chciałby tego opuszczonego malucha przyjąć do rodziny jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)