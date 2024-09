Wegetariada i 25 lat Food Not Bombs [GALERIA]

Wegańskie dania, loteria z fantami, warsztaty kreatywne, a nawet zajęcia jogi - takie atrakcje z okazji kolejnej wegetariady przygotowała grupa Food Not Bombs. W sobotnie (21 września) południe na Łące Kany rozpoczęła się impreza, z której dochód przeznaczony zostanie na charytatywną działalność aktywistów.

Food not Bombs ( ang. Jedzenie zamiast bomb) to nazwa międzynarodowej organizacji, której ideą jest niesienie wsparcia najuboższym członkom społeczeństwa i walka z ubóstwem. Członkowie grupy regularnie, najczęściej w okresie jesienno-zimowym, organizują akcje rozdawania jedzenia tym, którzy go najbardziej potrzebują. W Szczecinie Food Not Bombs zbierają się przy dawnym przejściu podziemnym na al. Wyzwolenia i tam rozdają żywność potrzebującym. Najczęściej są to dania wegańskie przyrządzane przez członków grupy.

Szczecińskie Food not Bombs działa już od 25 lat. Jak powiedział Michał Przyborowski (członek organizacji) tegoroczna wegetariada jest równocześnie jubileuszem. Impreza odbywa się już od kilku lat, a jej celem jest zebranie środków na dalszą działalność.

- Wegetariadę organizujemy cyklicznie każdego co roku. To takie nasze święto - tłumaczy M. Przyborowski w rozmowie z "Kurierem". - Chcemy pozyskać środki na akcje rozdawania posiłków dla osób potrzebujących i w kryzysie bezdomności.

Podczas wegetariady można spróbować wegańskich dań i przekąsek. Kupujący decyduje jaki datek chce przeznaczyć przy zakupie produktów - nie ma odgórnie narzuconych cen. W menu są paszteciki, racuchy, placki ziemniaczane, drożdzówki, ciasta i wiele innych dań. Kilka stoisk oferuje także gadżety: naklejki, przypinki, koszulki, czapki, torby, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność stowarzyszeń. Swoje punkty miały Lambda, Jadłodzielnia czy Masz Nosa - organizacja, która prowadzi azyl dla zwierząt.

W programie jest także wiele innych atrakcji.

- Rozpoczęliśmy jogą, są warsztaty z włóczki, zajęcia plastyczne i muzyczne dla dzieci - wymienia M. Przyborowski. - Szczeciński Kolektyw Herbaciany opowie o kulturze picia herbaty. Będą też projekcje filmów: jeden to dokument o naszej działalności, drugi dotyczy spraw prozwierzęcych, wykład o serialu Star Trek i planecie wegetarian, pokaz gotowania i koncerty.

Ogromna kolejka ustawiła się przy loterii fantowej. Kupon kosztował niewiele, a można było wygrać atrakcyjne nagrody, między innymi: płyty szczecińskich zespołów, książki, bilety wejściowe do szczecińskich instytucji kultury. Natomiast od godz. 17:00 rozpoczną się koncerty zespołów: Fat Angels, LOTA i Sqrwiel Jan na ukulele.

(aj)

Fot. Agata Jankowska