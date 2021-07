Weekend z Jarmarkiem Jakubowym, czyli barwny miszmasz

Do niedzieli potrwa Jarmark Jakubowy na szczecińskim pl. Orła Białego i uliczkach w okolicach katedry. To dwunasta jego edycja pod patronatem „Kuriera”.



Odwiedzający ten rejon Starego Miasta mogą zapoznać się z ofertą ponad dwustu wystawców z kraju i zagranicy. Do wyboru rękodzieło, produkty spożywcze, wędliny, nabiał, przetwory mleczne i warzywne. mlecznym i warzywne.

Pyszności tradycyjne i ze świata

Jarmark nawiązuje do staropolskiej tradycji, kiedy to w dniu odpustu kościoła parafialnego, po uroczystościach religijnych, pielgrzymce, mszy świętej, pątnicy cieszyli oczy i posilali podczas kolorowych jarmarków. Patronem tego wydarzenia jest Święty Jakub, który od VIII wieków otacza opieką wzgórze katedralne.

To okazja do spróbowania produktów z różnych stron świata. Warto próbować, bo na co dzień rzadko można skosztować takie pyszności. Przy czym warto trzymać się za kieszeń, bo choć wystawcy kuszą, to trzeba pamiętać, że rozkosze podniebienia kosztują. Jest drogo.

Na straganach są chleby, sery, tradycyjne wędliny, wina, nalewki, miody, orzechy, chałwy, oliwki, herbaty, zioła, przyprawy. Nie brak też ozdób, ceramiki, biżuterii, koronek z Koniakowa, ubrań, wikliny, kosmetyków. Są też kramy np. z ekologicznymi poduszkami z łuską orkiszową albo gryczaną, pierniki, a nawet bombki! Na miejscu można zjeść szaszłyki, kiełbaski z rusztu, podpłomyki, pieczone ziemniaki. Inni kuszą kołaczami z lodami, ponczem, piwami z lokalnych browarów.

Kulturalne atrakcje na jarmarku

Na pl. Orła Białego czekają też atrakcje dla dzieci, w tym miasteczko z EkoStrefą i placem zabaw czynne w godz. 11-20.

Podczas jarmarku scena odpustowa otwarta jest dla twórców kultury z miasta i regionu, a także dla artystów będących gośćmi imprezy. Dziś na estradzie zaprezentowały się już m.in. Pyrzyczanki. Popołudnie umilą również swoimi koncertami Daria Zając (od godz.15.15), Arka Noego (o godz. 16) oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg (godz.19).

Na godz. 20.30 zaplanowane jest dla zainteresowanych darmowe wejście na taras widokowy bazylice archikatedralnej. Punktualnie o godz. 20 ma się zaś rozpocząć koncert w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Organowego. A na finał o godz. 21.45 Grupa LASCAR zaprezentuje pokaz ognia Fireshow.

Szczegółowy program na www.jarmarkjakubowy.pl.

Głównym organizatorem XII Jarmarku Jakubowego jest parafia pw. św. Jakuba Apostoła. ©℗

(MIR)