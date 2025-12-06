Weekend śladami Gryfitów

Fot. Agata JANKOWSKA

W weekend odbędą się dwa spotkania dla miłośników historii Szczecina i regionu w ramach spacerów szlakiem Gryfitów.

REKLAMA

Tematem sobotniego spotkania będzie „Opona Croya - rzecz o tym jak kiedyś upamiętniano ważne chwile - narodziny, śluby czy pogrzeby”. Opona Croya to monumentalny gobelin powstały na zamówienie księcia pomorskiego Filipa I, będący manifestem wiary luterańskiej na Pomorzu. Trasa spaceru wiedzie od Zamku przez Ujeżdżalnię Książęcą, Domki Profesorskie do ul. Mariackiej, przez pl. Żołnierza Polskiego i dalej aż do Pałacu Sejmu Stanów Pomorskich z wejściem do siedziby Muzeum Tradycji Regionalnych. Niedzielny spacer - "Legendy o Gryfitach" - to mikołajkowy spacer dla dzieci i wszystkich miłośników legend przez miejsca związane z dziejami zamku oraz m.in. Baszty Siedmiu Płaszczy. Uczestnicy ruszą z Zamku przez Ujeżdżalnię Książęcą, Domki Profesorskie do ul. Mariackiej, pl. Żołnierza Polskiego, kościół św. Piotra i Pawła i dalej aż do bulwarów. Sobotni spacer rozpocznie się o godz. 16.15, niedzielny - o 11.00. Zbiórka na Dużym Dziedzińcu Zamku przy wieży zegarowej.

(K)

REKLAMA