Szpitalny zegar znów odmierza czas

Zegar na fasadzie Szpitala Wojskowego w Szczecinie przeszedł renowację. Fot. Dariusz GORAJSKI

Modernistyczny zegar znajdujący się na budynku Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie przez lata był nieczynny. Od niedawna, dzięki pracom modernizacyjnym, zegar znów działa.

O ponownym uruchomieniu zegara poinformował miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.

– To zupełnie unikatowa konstrukcja – podświetlane indeksy godzinowe osłonięte są tarczami z matowionego szkła, umieszczonymi na dystansach, a wskazówki, których końcówki pomalowane są na czarny, kontrastowy kolor, powodują „zaćmienie” tych osobliwych „ciał niebieskich”, dzięki czemu nawet nocą wyraźnie widać, która jest godzina – opisuje.

Konserwację przeprowadziła firma zegarmistrzowska Prais z Poznania. Obiekt odnowiono dzięki dotacji z budżetu Gminy Miasto Szczecin w wysokości 45 tys. złotych. Nadzór konserwatorski nad pracami sprawowała Julia Soroko.

– Zegar został poddany renowacji, która trwała od maja bieżącego roku – powiedział nam Marcin Górka, rzecznik prasowy Szpitala Wojskowego w Szczecinie. – Starano się jak najwierniej oddać jego pierwotny wygląd, natomiast mechanizm jest bardzo nowoczesny. Prace renowacyjne odbywały się pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków.

Zegar robi wrażenia zwłaszcza po zmroku, kiedy tarcze godzin są podświetlone.

Na terenie szpitala wciąż trwają prace modernizacyjne. Remontowana jest centralna część głównego skrzydła budynku szpitala. Mają tam powstać m.in. dwa poziomy nowoczesnych bloków operacyjnych, centralna sterylizatornia, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia kardiometrii. Koszt całej inwestycji to prawie 68 mln zł. Środki pochodzą z KPO i MON. ©℗

