Przed burzami w całym województwie zachodniopomorskim ostrzega IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie.

We wtorek wieczorem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest nawet grad.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów regionu. Obowiązuje ono we wtorek do godz. 22.

(k)