W piątek do końca doby trzeba uważać na burze z gradem w czterech powiatach województwa zachodniopomorskiego - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie komunikatu meteorologicznego IMGW w Szczecinie.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego. Jest ważne w piątek do godz. 23.59.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie

do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

(k)