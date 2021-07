Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie ostrzega przed burzami. W poniedziałek (26 lipca) od godz. 17:30 na terenie województwa zachodniopomorskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 22 w poniedziałek (26 lipca).

Stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w 3-stopniowej skali.

Ł.T