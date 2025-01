We wtorek możliwe wystąpienie marznących opadów w Zachodniopomorskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem we wtorek marznących opadów w województwie zachodniopomorskim.

Prognozowane są słabe, okresami umiarkowane, opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. To niebezpieczne zjawisko może występować od godz. 8 we wtorek (14 stycznia) do wieczora tego samego dnia.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, wałeckiego, świdwińskiego, łobeskiego, pyrzyckiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, goleniowskiego, kamieńskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego, stargardzkiego, polickiego, drawskiego, gryfińskiego, gryfickiego oraz miasta Szczecin, Koszalin i Świnoujście.

