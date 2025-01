W sobotę trudne warunki pogodowe w całym regionie [GALERIA] (akt. 5)

W Szczecinie od sobotniego poranka ponownie pada śnieg. Fot. Anna Gniazdowska

W Szczecinie trudna sytuacja panuje m.in. na ul. Krygiera, obwodnicy Podjuch oraz rondzie Hakena.

"Nasze służby ciągle pracują na pełnych obrotach i monitorują sytuacje" - zapewnia w mediach społecznościowych Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. "Główne drogi wszystkie czarne" - napisał w sobotę o godz. 13:45 Ł. Kadłubowski w mediach społecznościowych.

Ostrzeżenie, w związku z zamieciami śnieżnymi, wydała Komenda Miejska Policji w Szczecinie. W apelu do kierowców funkcjonariusze proszą m.in. o zachowanie maksymalnej ostrożności i dostosowanie prędkość do warunków na drodze. Zaś do pieszych m.in. o noszenie odblasków.

Śnieg w województwie zachodniopomorskim może padać do godzin porannych w niedzielę - informuje natomiast GDDKiA w Szczecinie. "Minionej nocy wyjechaliśmy ponad 100 razy obsypując drogi solą" - dodają drogowcy.

Nad województwem zachodniopomorskim występują ciągłe opady śniegu wpływające na stan nawierzchni dróg.Nasze służby od godzin nocnych pracują w celu minimalizacji skutków zimy.W nocy wyjechaliśmy ponad1️⃣0️⃣0️⃣razy obsypując drogi solą.Śnieg może padać do godzin porannych w niedzielę pic.twitter.com/pjMdZWdkpI — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) January 11, 2025

***

Jak to w życiu bywa, są i tacy, którzy cieszą się, że spadło dużo śniegu. Na zdjęciu plac Solidarności w Szczecinie (więcej fotografii w galerii poniżej) .

***

Wcześniejsza informacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami synoptyków od rana w całym regionie panują trudne warunki pogodowe. Sypie intensywnie śnieg i wieje porywisty wiatr.

Doszło już do kilku niebezpiecznych sytuacji na drogach. M.in. w Złocieńcu ciężarówka utknęła na przejeździe kolejowym natomiast na S11 doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Zablokowana jest również droga krajowa nr 6 na wysokości miejscowości Rzyszczewo (w okolicach Sławna), gdzie ciężarówka stanęła w poprzek drogi. Możliwy jest objazd przez Smardzewo.

***

Wcześniejsza informacja

Przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w części województwa zachodniopomorskiego ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Wydział w Szczecinie

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 6 do godz. 19 w sobotę (11 stycznia). Prognozowane są w tym czasie zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z pólnocnego-zachodu i zachodu.

W komunikacie wymienione zostały powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński i szczecinecki. Niekorzystnych zjawisk pogodowych związanych z silnym wiatrem i opadami śniegu można się jednak spodziewać także w innych częściach regionu.

(k,ip)