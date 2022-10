Sześćdziesięciu nowych policjantów

Młodzi. uciekajcie z tej formacji. Znajdźcie sobie normalna robotę. To nie ten moment aby wstępować do Policji .

Po roku co najmniej połowa odejdzie bo są zbyt słabi psychicznie aby wykonywać ten zawód. Jeden na dziesięciu chce wykonywać tą robotę i faktycznie nadaje się do niej. Przyjmują nawet osoby leczone psychiatrycznie, w przeszłości karane za popełnione przestępstwa

Abc

2022-10-04 17:17:23

Nawet milicja ma problemy z chętnymi do pracy? Niech ich jeszcze raz zaczną przymusowo szczepić i niech ich dalej zmuszają do egzekwowania bezprawia i robienia z siebie idiotów, a obowiązki milicji będą musiały przejmować straże miejskie. Z drugiej strony trzeba być wyjątkową mendą bez kręgosłupa by się tam pchać.