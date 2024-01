Ważne deklaracje dotyczące portu

Konferencja prasowa Stanisława Wziątka w Kołobrzegu Fot. Artur BAKAJ

W poniedziałek (15 stycznia) w Kołobrzegu podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek spotkał się z przedstawicielami służb. Poruszano wiele ważnych zagadnień, od przebudowy portu morskiego zaczynając, a na przejęciu przez samorząd terenów wojskowych przy ul. Mazowieckiej kończąc. Mówiono także o współpracy ze środowiskami wojskowymi. Po spotkaniu zorganizowano krótką konferencję prasową.

– Dla mnie pobyt w Kołobrzegu nie jest nowością. To nie jest środowisko, którego bym nie znał. Dziś miałem możliwość przeprowadzenia rozmów dotyczących problematyki i tego, czym musimy się zająć. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa narodowego. Rozmawialiśmy o wielu aspektach szczegółowych, ale dla mnie najistotniejsze jest to, abyśmy zbudowali odpowiednie relacje z samorządami i organizacjami byłych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. Mogę wszystkich zapewnić, że dotychczasowa filozofia ministerstwa, która zakazywała współdziałania z takimi organizacjami, odchodzi w niepamięć. W najbliższym czasie podpisane zostaną porozumienia z Klubem Generałów i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Zrobimy wszystko, aby odbudować te utracone więzi – zadeklarował Stanisław Wziątek.

Minister mówił także o wzmacnianiu siły polskiej armii.

– Odbyłem już spotkania w kilku akademiach wojskowych, w tym tygodniu będę w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Modernizacja techniczna to nie wszystko, co będzie stanowiło o sile polskiej armii. O tej sile będzie stanowić współdziałanie ze wszystkimi organizacjami, ale także właściwe przygotowanie na najwyższym poziomie żołnierzy, oficerów i dowódców – podkreślił, dodając, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce przywrócenia na najwyższym poziomie szkoleń wojskowych.

W trakcie wizyty padła deklaracja mówiąca o wsparciu przebudowy kołobrzeskiego portu, co stworzy możliwość rozwoju działalności gospodarczej. Ministerstwo pomagać będzie także finansowo przy organizacji widowiska „Bój o Kołobrzeg”, które odbędzie się w marcu. ©℗

(pw)