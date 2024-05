Ważna profilaktyka w Galaxy

Zawsze tak się reklamuje badania aby jak najmniej ludzi o tym wiedziało. To stary numer w naszej propagandzie.

@No i pacz !

Tiaaa lepiej nie wiedzieć co ci dolega prawda ciemnoto?? Potem schodzić z tego świata w bólu z drewnianą łyżką w zębach prawda ?? Zwłaszcza kiedy badania organizuje nie jakaś firma KRZAK tylko POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Brawo wy wyborcy Jarosława polskęzbawa 🤣🤣🤣

Do poniższych

Kto bogatemu zabroni

2024-05-25 12:29:55

mi kiedyś zrobili jakieś dziwne badania . Sugerowały ONE kilka spraw !Po konsultacji z lekarzem rodzinnym , tenże uświadomił mi , że z racji mojego wieku takie sugestie to ON może przedstawić i bez badań . Już na tym spotkaniu mogłem stać się posiadaczem " magicznego " magnetycznego urządzenia za kilka tysięcy . Zaproszony na badania szczegółowe z pobieraniem krwi , dowiedziałem się , że dla mojego dobra powinienem wykupić prywatną opiekę całodobową za skromną kwotę , bodajże 1500,- miesiąc !