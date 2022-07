Warsztaty na miarę XXI wieku

Na ten moment od dawna czekali uczniowie i grono pedagogiczne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Przy ul. Bankowej 13 powstały nowoczesne warsztaty do praktycznej nauki zawodu, jak spawacz czy ślusarz. Inwestycja to jeden z kluczowych projektów realizowanych na ziemi wałeckiej za pomocą eurofunduszy w ramach kontraktu samorządowego nazwanego Metalową Dźwignią Regionu. Uroczyste otwarcie nowej edukacyjnej przestrzeni odbyło się 28 czerwca br. Udział w niej wzięli członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego: Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek.

Efektem zakończonej inwestycji jest nowoczesny dwukondygnacyjny budynek szkolny. Ulokowanie w nim warsztatów to szansa na praktyczną naukę przyszłych spawaczy, murarzy, elektryków, ślusarzy i mechaników. Modernizacja, a dokładnie remont i nadbudowa dotychczasowego obiektu sprawiła, że znalazły się w nim działy budownictwa i obróbki metalowej, stanęły nowe tokarki, frezarki oraz maszyny sterowane numerycznie, a także stworzono całkowicie nowy dział – diagnostykę pojazdów samochodowych. Odtąd 400 uczniów kształcących się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu będzie to czynić w warunkach na miarę XXI wieku oraz zgodnie z regionalnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego. Uruchomienie nowej edukacyjnej przestrzeni to także dobre wieści dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców, którzy będą mogli nawiązać ściślejszą współpracę z wałecką szkołą.

– Wałcz ma doskonałe miejsce do nauki zawodu od strony praktycznej – mówiła Anna Bańkowska. – Nowe pomieszczenia, nowoczesny sprzęt i zaangażowane grono pedagogiczne z pewnością ułatwią młodzieży zdobycie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy.

Całość inwestycji, którą od połowy 2020 roku prowadziło starostwo powiatowe w Wałczu oraz dyrekcja PCKZiU, kosztowała prawie 9,5 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsparł przedsięwzięcie kwotą ponad 6 mln zł. Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji, prace budowlane, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia.

(K)