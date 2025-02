Walentynkowa Potańcówka. Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza

Szczecińska Agencja Artystyczna organizuje Walentynkową Potańcówkę - w niedzielę o g.15 w Teatrze Letnim. SAA zapowiada popularne hity i świeże brzmienia, zachęca do tego, aby rozgrzać się w tanecznym klimacie i poczuć atmosferę święta zakochanych. Repertuar ma być różnorodny, dla wszystkich. SAA zapewnia, że każdy będzie miał do dyspozycji swobodną przestrzeń do tańca - nieważne czy będzie tańczył w parze czy zdecyduje się na zabawę solo.

