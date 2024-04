Wałcz kolejnym miastem w regionie z bezpłatną komunikacją miejską

Od poniedziałku 1 kwietnia przejazdy autobusami miejskimi w Wałczu będą darmowe. Rezygnacja z biletów oznacza ok. 200 tys. zł rocznie mniej w budżecie miasta, ale ma zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego i przynieść korzyści środowisku.

"Liczymy na zwiększenie liczby pasażerów nawet o 400 procent” – powiedział PAP Marek Wiza, prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu. „Robiliśmy wywiad w miastach, które już wprowadziły bezpłatne przejazdy. Wszędzie liczba pasażerów wzrosła co najmniej dwukrotnie”.

Funkcjonowanie komunikacji autobusowej kosztuje miasto ok. 2,5 mln zł rocznie. Wpływy z biletów to ok. 200 tys. zł. Taką kwotę trzeba będzie dołożyć z miejskiej kasy (16-17 tys. zł miesięcznie) po wprowadzeniu darmowych przejazdów.

W Wałczu jest 14 linii autobusowych. Kursują nie tylko po terenie miasta, ale również do ośmiu okolicznych miejscowości. W roku 2023 przewiozły 409 tysięcy pasażerów. Bilet normalny kosztuje teraz 2,60 zł, ulgowy 1,30 zł. Bilet sieciowy miesięczny kosztuje 70 zł (ważny od poniedziałku do piątku) i 80 zł (na wszystkie dni tygodnia). Ulgowe – odpowiednio 35 i 40 zł. Za przejazdy podmiejskie, do 10 kilometrów, trzeba zapłacić 5,20 zł (ulgowy 2,60).

ZKM i urząd miasta spodziewają się, że darmowe przyjazdy zachęcą mieszkańców (ponad 26 tys.) do korzystania z transportu zbiorowego. To spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w Wałczu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń. By pasażerów było więcej – ZKM pracuje nad „optymalizacją połączeń”, zwiększeniem częstotliwości kursów i liczby przystanków. Niektóre linie zostaną skrócone.

Darmowa komunikacja będzie obowiązywała na terenie miasta, ale „dojeżdżający z okolicznych miejscowości będą nadal musieli kupić bilet” – wyjaśnił PAP prezes Wiza. „Żeby system bezpłatnego transportu rozszerzyć również na tereny wiejskie, konieczne są decyzje władz gminy, włączenie się w finansowanie”.

Wałcz stawia na ekologiczny transport – do końca czerwca miasto ma odebrać osiem nowych autobusów z napędem elektrycznym. Będzie to ponad połowa floty wałeckiego ZKM. Do codziennej obsługi tras potrzeba 13 pojazdów.

O bezpłatnych przejazdach autobusami w Wałczu zdecydowała rada miasta na sesji pod koniec lutego.

W województwie zachodniopomorskim od 2019 r. darmowe autobusy komunikacji miejskiej funkcjonują w Szczecinku. Od 1 czerwca br. darmową komunikację dla mieszkańców wprowadza Kołobrzeg. Ale z tego przywileju nie będą mogli korzystać turyści i kuracjusze, a tylko posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca (dotychczas wydano ponad 24 tysiące kart). Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów będzie kosztowało kołobrzeski samorząd 1 mln zł rocznie. Miejskie autobusy w nadbałtyckim kurorcie przewożą każdego roku 2,5 mln pasażerów, przy czym 80 procent przewozów odbywa się w sezonie wakacyjnym.

