Wakacje w policyjnych statystykach. Mniej ofiar na drogach, więcej utonięć

Policja podsumowała wakacje. Było mniej ofiar na drogach, ale więcej utonięć. Fot. KWP Szczecin

Policjanci ze Szczecina i regionu podsumowali bezpieczeństwo w czasie minionych wakacji. Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych w porównaniu z okresem letnim ubiegłego roku.

Ze wstępnych danych wynika, że od 24 czerwca do 3 września br. w regionie odnotowano 178 wypadków drogowych, w których 23 osoby zginęły, a 222 zostały ranne. Policjanci ujawnili też ponad 977 kierujących, którzy byli w stanie nietrzeźwości. Ponadto zgłoszono 3473 kolizje drogowe. Liczba wypadków drogowych spadła o 13, tj. 6,8 proc. Nie było ofiar śmiertelnych wśród dzieci do 14 roku życia. Dla porównania podczas wakacji w 2022 roku było 187 wypadków, 213 osób rannych i 14 ofiar śmiertelnych. Niezmienne trzy najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych uczestników ruchu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym spadła także liczba zdarzeń z udziałem tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi, rowerzyści i motocykliści - odpowiednio spadek liczby wypadków drogowych w tej kategorii wyniósł 12,5, 38,8 i 20,8 proc.

Podczas wakacji w garnizonie zachodniopomorskim przeprowadzono ponad 55 tys. kontroli w ruchu drogowym (w tym wobec kierujących samochodami osobowymi, autobusami, rowerami, hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, motocyklistów, pieszych czy użytkowników urządzeń transportu osobistego). Ponadto zatrzymano 236 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km na godz. na obszarze zabudowanym oraz zatrzymano 134 kierujących pod wpływem środków odurzających.

Równolegle trwały działania profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”, w ramach których policjanci prowadzili z dziećmi i młodzieżą zajęcia edukacyjne o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Miejscowości leżące w pasie nadmorskim otrzymały dodatkowe wsparcie policji ruchu drogowego. Nie zapomniano o kierujących i użytkownikach hulajnóg elektrycznych, urządzeń wspomagających ruch, urządzeń transportu osobistego i motocykli, którym poświecono wiele uwagi podczas przedsięwzięć profilaktycznych skupiając się na edukacji i podnoszeniu świadomości jako uczestników ruchu drogowego.

Zachodniopomorscy policjanci skontrolowali też 416 autobusów, głównie na prośbę rodziców lub opiekunów wycieczek na wyznaczonych w tym celu punktach kontroli. W 8 przypadkach ze względu na zły stan techniczny uniemożliwiono dalszą jazdę i zatrzymano 4 dowody rejestracyjne.

Oprócz wzmożonych działań na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc letniego wypoczynku, zwiększona była również większa liczba służb w popularnych miejscach naszego regionu. W szczycie sezonu turystycznego zachodniopomorskich policjantów w pasie nadmorskim wspierali funkcjonariusze z innych jednostek w kraju.

Ważne jest też bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą i związana z tym profilaktyka, czyli przede wszystkim uwrażliwienie najmłodszych oraz ich najbliższych na zagrożenia oraz zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Policjanci odwiedzali miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży, gdzie m.in. poprzez zabawę i rozmowy z uczestnikami uświadamiali zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Podejmowali także działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą. Policyjni wodniacy dbając o bezpieczeństwo kontrolowali akweny, zwracając szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Od początku wakacji na terenie województwa utonęło 16 osób. W tym samym czasie w ubiegłym roku utopiło się 15 osób. Nie odnotowano utonięcia dziecka bądź nieletniego. Średnia wieku ofiar wody to 58 lat. Większość utonięć dotyczyło osób miejscowych.

Tomasz TOKARZEWSKI