Środa, 29 kwietnia 2026 r. 
W zdrowym ciele, zdrowy duch! Dzień Promocji Zdrowia w SP 20

Data publikacji: 28 kwietnia 2026 r. 20:45
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2026 r. 20:46
Fot. Krzysztof ŻURAWSKI  

W Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej na Pomorzanach odbył się Dzień Promocji Zdrowia. W klasach przeprowadzono lekcje wychowawcze o tematyce zdrowotnej, treści dotyczyły zdrowia psychicznego i fizycznego. Rozmawiano również na tematy trudne, a związane z kryzysami psychicznymi i przemocą rówieśniczą.

Zajęcia odbywały się na wolnym powietrzu i w budynku szkoły. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali zdrowe przekąski, serwowano też soki owocowo-warzywne. Można było wziąć udział w konkurencjach sportowych, poruszać się w rytmach muzyki, posłuchać wykładów zaproszonych gości, wśród których byli lekarze, inspektorzy sanepidu oraz studenci Wydziału Stomatologii PUM.©℗

(żuk) 

Czytaj także

