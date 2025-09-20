Poczuj ducha tysiąclecia! W SP nr 20 na Pomorzanach [GALERIA]

W Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej na szczecińskich Pomorzanach rozbili się obozem dawni wojowie. Na szkolnych korytarzach można było spotkać Słowian. W ramach obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego zorganizowano tu wyjątkowe dwudniowe wydarzenie edukacyjno-historyczne.



Była to niepowtarzalna okazja, by przemieść się w czasy pierwszego króla Polski. W piątek i w sobotę (19 i 20 września) szkolny teren zmienił się w średniowieczne Gniezno. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli w licznych rekonstrukcjach, pokazach, warsztatach i inscenizacjach, które w ciekawy i przystępny sposób przybliżyły realia wczesnośredniowiecznej Polski.

Rozpoczęto inscenizacją koronacji Bolesława Chrobrego w wykonaniu szkolnego teatru i chóru. Widowisko zostało przygotowane przez kadrę oraz uczniów, których wspierali rodzice. Całość wydarzeń składających się na Wielkie Święto Historii było niekonwencjonalną i świetnie przygotowaną imprezą nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale też głębszym, patriotycznym.

- Naszą akcję adresujemy do wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców Szczecina, a także do miłośników historii - podkreślał Zbigniew Mytkowski, dyrektor szkoły. Przypomniał on też słynne powiedzenie Cycerona mówiące, że historia jest nauczycielką życia. To stwierdzenie doskonale wpisuje się w program imprezy pokazującej dzieje Polski na kanwie tysiącletnich wydarzeń.

Początki polskiej państwowości sięgają czasów Bolesława Chrobrego. Przypomniał o tym w swoim wykładzie pt. „Poznaj Słowian” oraz „Znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego” Igor Górewicz z Drużyny Grodu Trzygłowa. On też zadął w róg, dając sygnał do rozpoczęcia szkolnych obchodów.

Drużyna Grodu Trzygłowa zorganizowała również pokaz mody średniowiecznej z omówieniem strojów z różnych warstw społecznych wczesnego średniowiecza. To niejedyne atrakcje związane z obchodami 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. W programie obchodów znalazły się m.in. inscenizacje historyczne i żywe lekcje historii, występy artystyczne uczniów, turnieje rycerskie i warsztaty dawnych rzemiosł średniowieczny. W sobotę w ziemi umieszczono kapsułę czasu, w której, wśród pamiątek, znalazł się m.in. nasz „Kurier Szczeciński”.

W to wyjątkowe spotkanie zaangażowane były również takie instytucje jak Zamek Książąt Pomorskich, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Narodowe, które przygotowały edukacyjne wystawy i stoiska.

Pomysł na organizację wydarzenia „1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Żywa lekcja historii” wyszedł od dyrektora szkoły, Zbigniewa Mykowskiego. Głównymi koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki Beata Pusiak-Marek i Irena Kurek. Wielką pracą wykazali się nauczyciele, uczniowie i rodzice – wśród nich była m.in. pani Monika, której synowie chodzą do klas 1 i 3. Ich mama prowadziła warsztaty z lepienia glinianych garnków na stoisku oznaczonym jako „Gliniane opowieści”. Nie było to jedyne stoisko. Można się było również przyjrzeć m.in. pracy skrybów, płatnerzy oraz zobaczyć jak dawniej wybijano monety. A gdy kto zgłodniał, to mógł się posilić, korzystając z kramów z jadłem. ©℗

