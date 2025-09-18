Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 20 [PROGRAM]

Dwudniowe wydarzenie organizowane w Szkole Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Dobrzyńskiej w Szczecinie przeniesie uczniów, mieszkańców i gości w czasy pierwszego króla Polski. Już 19 i 20 września szkolny teren zmieni się w średniowieczne Gniezno.

W ramach obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego szkoła ta organizuje wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-historyczne. Przez dwa dni uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście będą uczestniczyć w licznych rekonstrukcjach, pokazach, warsztatach i inscenizacjach, które w ciekawy i przystępny sposób przybliżą realia wczesnośredniowiecznej Polski.

W dwudniowym programie (od godz. 11 w piątek) m.in.: inscenizacja koronacji Bolesława Chrobrego w wykonaniu teatru i chóru szkolnego, żywe lekcje historii i wykłady ekspertów, warsztaty rzemiosła dawnego, turnieje rycerskie i pokazy walk, prezentacja strojów średniowiecznych, występy artystyczne uczniów, średniowieczny poczęstunek, pokazy jazdy konnej i stanowiska łucznicze, prezentacje strojów i kuchni z epoki, a także strefy edukacyjne partnerów wydarzenia, kramy z rzemiosłem (Drużyna Grodu Trzygłowa). Będą też warsztaty edukacyjne z IPN i Muzeum Narodowym. (K)

Przeczytaj program imprezy (pdf)