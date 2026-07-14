W "Zdrojach" zbudują nowoczesne centrum psychiatrii dziecięcej. To inwestycja za 200 mln zł

Na terenie szpitala "Zdroje" ma powstać nowy budynek. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Szpital "Zdroje" w Szczecinie zyska nowy, dwupiętrowy budynek przeznaczony dla dzieci i młodzieży leczonych psychiatrycznie. Inwestycja, warta 200 milionów złotych, będzie służyła zarówno leczeniu stacjonarnemu, jak i ambulatoryjnemu. Ma zwiększyć dostępność opieki psychiatrycznej dla najmłodszych pacjentów z regionu.

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W nowym budynku znajdzie się poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci oraz oddział psychiatryczny ogólny, na którym liczba łóżek wzrośnie z 36 do 50. Powstaną tam także cztery jednoosobowe separatki z pełnym monitoringiem, a obok nich oddział dzienny na 15 miejsc. W budynku ma być także miejsce dla poradni stomatologicznej dla dzieci z chorobami psychicznymi, które wymagają leczenia w znieczuleniu ogólnym, zespołu leczenia środowiskowego oraz jednostek terapeutyczno-pedagogicznych wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi.

Nowy obiekt będzie miał 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a wraz z przebudową terenu wokół niego – w tym dróg wewnętrznych, parkingu, trafostacji, kotłowni i stacji uzdatniania wody – ma w pełni odmienić zaplecze szpitala.

Wartość tej inwestycji w "Zdrojach" to około 200 milionów złotych. Jest ona częścią większego, wartego 575 milionów złotych projektu, na który 500 milionów złotych pochodzi z Funduszu Medycznego. Całość podzielona jest na dwie umowy – jedna dotyczy właśnie budowy budynku psychiatrycznego w Zdrojach, druga obejmuje inwestycje w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Te dwie placówki są obecnie w procesie konsolidacji.

- Od samego początku konsolidacji sygnalizowaliśmy, że chcemy konsolidować się w formule instytucji parasolowej, szukającej współpracy również z terenem, żeby ta ścieżka pacjentów była jak najbardziej optymalna – mówił na konferencji prasowej poświęconej m.in. dofinansowaniu inwestycji w "Zdrojach" Adrian Sikorski, dyrektor placówek.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 15.07.2026 r.

(sag)

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