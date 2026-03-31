Tyszler nie jest już dyrektorem „Zdrojów”. Trwa konsolidacja dużych szczecińskich szpitali

Łukasz Tyszler nie jest już dyrektorem szpitala „Zdroje” w Szczecinie. Od poniedziałku 30 marca jego obowiązki związane z tą funkcją pełni Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, który też koordynuje działania związane z połączeniem tych dwóch szczecińskich szpitali.

REKLAMA

Trwają więc prace związane z konsolidacją ZCO i SPSZOZ „Zdroje”.

- Celem konsolidacji jest po pierwsze zapewnienie stabilności finansowej obu szpitali – zaznacza dyrektor Adrian Sikorski. – Po drugie: będziemy pracować nad rozwojem medycznym i inwestycyjnym we wszystkich obszarach, jakimi dysponujemy, w taki sposób, by być dla pacjentów jak najlepszym wyborem, zapewniającym opiekę i leczenie na najwyższym poziomie.

Powołano już zespoły robocze, których zadaniem będzie planowanie, realizacja i koordynacja współpracy w procesie łączenia szpitali: Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i szpitala „Zdroje”. W ich skład wchodzą przedstawiciele dwóch jednostek. W planowaniu tego połączenia pracują więc m.in. zespół ds. opieki medycznej, ds. technicznych, ds. finansowych, ds. administracyjnych i organizacyjnych, ds. informatyzacji.

Harmonogram prac zakłada, że jako pierwsza zostanie scalona administracja obu szpitali oraz ujednolicony zostanie system zarządzania. Równolegle do prac organizacyjnych, a także po zakończeniu procesu konsolidacji trwać będzie praca nad rozwojem medycznym obu zakładów leczniczych skupionych pod wspólnym szyldem „Szpitale Zachodniopomorskie”.

- Utrzymane zostaną specjalizacje obu szpitali, nie ma planów dot. likwidacji profili, przenoszenia działalności pod inne, niż dotychczasowe adresy ani krzyżowego przenoszenia pracowników – dodaje Adrian Sikorski – Prace nad rozwojem działalności medycznej, poprawą dostępności świadczeń, podnoszeniem jakości opieki i leczenia, wprowadzeniem nowych dziedzin zabiegowych, także onkologicznych oraz dosprzętowieniem szpitala będziemy prowadzić w sposób stały i konsekwentny jako nowa jednostka na mapie świadczeń medycznych na Pomorzu Zachodnim. Jesteśmy świadomi, że to proces, trudny i wymagający, także czasu, a nie wyłącznie dzienna data w kalendarzu, jednak dołożymy wszelkich starań, by pacjenci odczuli zmiany organizacyjne wyłącznie w pozytywny sposób.

Zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego proces konsolidacji szpitali ma zakończyć się do końca lipca 2026 roku.

REKLAMA