W Zachodniopomorskiem rozpoczynają się ferie. Służby będą czuwać nad bezpieczeństwem [GALERIA]

Zachodniopomorskie służby są gotowe do działań w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Kontrole pojazdów (zwłaszcza autokarów), pensjonatów, w których przebywać będą uczniowie w czasie wyjazdu, czy trzeźwości kierowców – to przykłady działań, jakie podejmą już w najbliższym czasie. Fot. Agata JANKOWSKA

Uczniowie z naszego województwa od 3 do 16 lutego będą korzystali z zimowych ferii. To okazja do wyjazdów na zimowiska, ale także do spędzenia wolnego czasu poza domem i szkołą w rodzinnych miejscowościach. Nad bezpiecznym wypoczynkiem czuwać będzie m.in. zachodniopomorska policja. Funkcjonariusze sprawdzą pensjonaty, pojazdy, kierowców, a nawet centra handlowe. Rozpoczyna się akcja „Bezpieczne ferie”, o której w środę opowiedzieli funkcjonariusze policji, straży pożarnej, inspekcji ruchu drogowego i straży miejskiej.

– Dużą część swojej pracy policjanci będą poświęcać kontroli stanu technicznego pojazdów, kontroli stanu trzeźwości kierujących, bezpiecznemu i prawidłowym transportowaniu i przewożeniu dzieci, reagowaniu na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym – informuje mł. asp. Natalia Gogosza z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. – W ich codziennej pracy nie zabraknie realizowania zadań profilaktycznych mających na celu zwiększenie świadomości z zakresu różnego rodzaju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy dbałości o bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych poprzez kierowanie do służby zwiększonej liczby policjantów.

Policja przypomina też o tym, jak ważne jest bezpieczne przygotowanie się do podróży, zarówno pod kątem technicznym, jak i psychofizycznym.

– Zanim wyruszymy w podróż, warto sprawdzić swój pojazd, zarówno stan ogumienia, w tym głębokość bieżnika, sprawność układu hamulcowego, sprawność oświetlenia, oraz płyn eksploatacyjny. Zanim usiądziemy za kierownicą, musimy pamiętać o tym, aby nasz organizm był w pełni sił, wobec czego należy skorzystać z odpowiedniego odpoczynku, skorzystać z prawidłowej długości snu oraz zaprzestać oczywiście spożywania alkoholu – dodaje mł. asp. Natalia Gogosza.

Jak zawsze istotnym problemem jest także brawura kierowców i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W poprzednim roku, jak podaje policja, w okresie ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim odnotowano 29 wypadków drogowych, w których 5 osób straciło życie, a 34 osoby zostały ranne. Odnotowano także blisko 631 kolizji drogowych oraz 9 wypadków z udziałem pieszych, a 5 zdarzeń drogowych zostało spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Ferie to także czas bardzo wytężonej pracy dla policjantów z drogówki. Spotkamy ich na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta, a funkcjonariusze będą skupiać się przede wszystkim na kontroli prędkości. Podczas ubiegłorocznych ferii policja skontrolowała blisko 1900 pojazdów na terenie Szczecina. 800 kierowców przekroczyło prędkość, a wśród nich 17 straciło prawo jazdy.

Policjanci będą wyposażeni w ręczne mierniki prędkości i wideorejestratory. Ważna będzie także kontrola trzeźwości prowadzących pojazdy. Policja przypomina również o zasadach ruchu drogowego wobec pieszych, jak i osób na rowerach czy hulajnogach. Kierowcy muszą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, obowiązuje także zakaz wyprzedzania innych pojazdów. Pieszych z kolei policja prosi o korzystanie z elementów odblaskowych.

Funkcjonariusze skontrolują także autobusy wiozące młodzież i dzieci na zimowiska. Szczególną uwagę zwracać będą na wyposażenie pojazdu, jego stan techniczny, na stan psychofizyczny kierowcy i posiadanie wymaganych uprawnień.

– Inspektorzy w tym okresie oczywiście będą w szczególności kontrolować stan techniczny pojazdów, stan psychofizyczny kierowców, czas pracy i oczywiście trzeźwość. Zachęcam wszystkich, aby takie kontrole były zgłaszane do nas. Mamy dedykowany do tego celu adres mailowy autobuskontrola@witd.szczecin.pl. Wówczas inspektorzy przybędą na miejsce odjazdu takiego autobusu i przeprowadzą szczegółową kontrolę – mówi Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie.

Służby przestrzegają także przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

– Co prawda na ten moment warunki pogodowe nie wskazują na to, aby akweny zamarzły, jednak z uwagi na to, że dzieci i młodzież wypoczywają również w innych województwach, warto przekazywać im te informacje – informuje rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, asp. Dariusz Schacht. Zachęcamy przede wszystkim do korzystania ze strzeżonych lodowisk.

Straż Pożarna w ramach prowadzonej kampanii prewencyjnej apeluje, by zadbać o bezpieczeństwo w domach w sezonie grzewczym. Zachęca do zainstalowania czujników dymu czy tlenku węgla. Kontrole przeprowadzone są także w obiektach, w których odbywa się zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.

Swoje działania w czasie ferii prowadzi także Straż Miejska:

– Podzielone one są na dwa etapy – podaje Magdalena Woźniak, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej. – Pierwszy etap rozpoczęliśmy już w grudniu, kiedy spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach, rozmawiając o bezpiecznych feriach. Takich spotkań było dwieście, uczestniczyło w nich pięć tysięcy uczniów. Rozmawialiśmy na temat bezpiecznych zabaw na lodzie i śniegu, jak również o kontaktach z obcymi osobami – w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Młodzi ludzie korzystają z sieci, więcej wolnego czasu powoduje, że spędzają go w internecie. Drugi etap naszych działań odbywa się już w ferie, kiedy będziemy kontrolować miejsca gromadzenia się młodzieży. Nie wykluczamy również kontroli galerii handlowych. Do tego skontrolujemy miejsca niebezpieczne: górki, ślizgawki, lodowiska. ©℗

Agata JANKOWSKA