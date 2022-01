W Zachodniopomorskiem ponad 550 przypadków koronawirusa. Zmarło 26 osób

Się zapytowywuję

2022-01-13 13:21:43

Mam pytanie do lekarzy celebrytów by nam wyjaśnili dlaczego eksperci WHO ostrzegli we wtorek, że powtarzanie dawek przypominających oryginalnej szczepionki przeciw Covid-19 nie jest sensowną strategią przeciwko pojawiającym się kolejnym wariantom koronawirusa. Wezwali do stworzenia nowej szczepionki, która lepiej będzie chronić przed transmisją wirusa.Rząd natomiast z uporem maniaka szantażuje społeczeństwo i nakłania by 3 dawkę oblig.przyjąć.