W Zachodniopomorskiem duży skok zakażeń COVID-19. Pięć osób zmarło

W Zachodniopomorskiem mamy 526 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Zmarło pięć osób. Wszystkie miały choroby współistniejące - poinformowało w niedzielę (9 stycznia) Ministerstwo Zdrowia.

Dzisiejsze dane są znacznie gorsze w porównaniu do ubiegłej niedzieli (2 stycznia). Wówczas odnotowano 288 zakażeń a dwie osoby zmarły. Warto jednak dodać, że była to pierwsza niedziela 2022 roku i wykonano tylko 2128 testów. Nie zmienia to jednak faktu, że dane o zakażeniach znów zaczynają wskazywać tendencję wzrostową.

Najwięcej przypadków COVID-19 odnotowano w Szczecinie (176) i Koszalinie (33). Na kwarantannie przebywa 7520 osób. Wykonano 3570 testów.

Miasto/powiat Liczba przypadków Liczba przypadków na 10 tys. Zgony białogardzki 8 1.69 0 choszczeński 14 2.91 0 drawski 9 1.58 0 goleniowski 23 2.79 0 gryficki 12 2.00 0 gryfiński 31 3.80 0 kamieński 6 1.28 0 kołobrzeski 23 2.90 0 koszaliński 19 2.86 0 myśliborski 25 3.82 0 policki 23 2.83 0 pyrzycki 8 2.04 2 sławieński 27 4.82 1 stargardzki 23 1.91 0 szczecinecki 14 1.81 0 świdwiński 6 1.29 0 wałecki 18 3.40 0 łobeski 16 4.38 0 Koszalin 33 3.09 0 Szczecin 176 4.39 1 Świnoujście 12 2.94 1

